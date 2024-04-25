Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Балаклії — кількість постраждалих зросла

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Російські окупанти вдень 25 квітня вдарили ракетою по залізничному вокзалу в Балаклії на Харківщині. Кількість постраждалих зросла до десяти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Коли російське військо атакувало вокзал ракетою, постраждалі люди перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм».

Три жінки віком 37, 47, 60 років та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років дістали вибухові травми різного ступеня. Їм надають допомогу в медзакладі. Також поранені жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік.

Тип ракети та інші деталі обстрілу продовжують встановлювати.