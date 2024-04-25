У Google Meet тепер можна переносити дзвінки з одного пристрою на інший без переривання звʼязку

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У сервісі відеотелефонного звʼязку Google Meet додали нову функцію, яка дозволяє переносити дзвінки з одного пристрою на інший без переривання розмови.

Відтепер користувач зможе розпочати виклик Meet на смартфоні чи планшеті, а потім за потреби плавно перенести його на ноутбук.

Браузер не підтримує відео

Після оновлення застосунку Google Meet користувачі під час чергового дзвінка зможуть помітити нову опцію Switch here або «Переключитися тут». Вибір цієї піктограми перенесе дзвінок на інший пристрій, не перериваючи його.