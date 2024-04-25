На Донеччині від російських обстрілів загинули чотири людини

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Протягом дня у Донецькій області від російських обстрілів загинули чотири людини, ще шестеро поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Під російським вогнем було селище Удачне, по ньому російські окупанти вдарили ракетою. Там дві людини загинули, одна поранена.

Одна людина загинула в селищі Курахівка. Росіяни обстріляли селище зі ствольної артилерії. Є пошкодження двох будинків.

Вранці російське військо обстрілювало центральну частину області. У селищі Очеретине відомо про одного загиблого. У місті Красногорівка четверо людей дістали поранення, їх усіх доставили до лікарень. Ще одна людина поранена у місті Гірник Курахівської громади.

У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські окупанти постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.