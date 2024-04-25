У Всесвітній день пінгвінів науковці показали, хто живе біля української станції «Академік Вернадський»

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У Всесвітній день пінгвінів дослідники показали, які види мешкають у районі української наукової станції «Академік Вернадський» в Антарктиді.

Про це написав Національний антарктичний науковий центр.

Усього на планеті існує 18 видів пінгвінів, пʼять з яких живуть в Антарктиці, а три гніздують безпосередньо поблизу станції «Академік Вернадський». Ось їхні назви:

Pygoscelis papua — субантарктичний пінгвін;

Pygoscelis antarcticus — антарктичний пінгвін;

Pygoscelis adeliae — пінгвін Аделі.

Вони схожі тим, що починають шлюбний сезон антарктичною весною і будують гнізда з камінців. Обидва партнери по черзі висиджують яйця, а потім турбуються про пташенят і годують їх. А ще всі три види мають спільних ворогів — морських леопардів і поморників.

Водночас у них також є суттєві відмінності, зокрема в зовнішності. Субантарктичні пінгвіни найбільші й найяскравіші, вони мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима, а ще вони ніби вдягнуті у фрак. До того ж вони теплолюбні, на відміну від інших видів, що більше полюбляють холод.

Антарктичні пінгвіни дещо менші: їхній зріст до 77 сантиметрів, підборіддя перетинає тонка чорна смуга. Найменші серед трьох — це пінгвіни Аделі, які ростуть до 75 сантиметрів заввишки, мають чорну голову та біло-блакитні очі.

У районі станції «Академік Вернадський» рідко зустрічається сусідство цих трьох видів. Лише на острові Бут українські біологи фіксували, що всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят.

На острові Галіндез, де розташована українська станція, цього сезону була рекордна кількість субантарктичних пінгвінів — до семи тисяч. Тоді як пінгвінів Аделі було лише дві пари. Гнізд антарктичних взагалі не помітили.