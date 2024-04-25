Міноборони Німеччини: Виробництво зброї в росії перевищує потреби для війни проти України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Військово-промисловий комплекс росія вже виробляє зброю і боєприпаси в плюс — їхня кількість перевищує потреби рф для ведення війни в Україні.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у програмі ARD, передає DW.
«Значна частина або частина того, що виробляється, уже не йде на фронт, а потрапляє на склади [...]. Ви можете бути наївними та сказати, що він [путін] робить це лише з обережності. Як скептик у цьому випадку я б сказав, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути», — сказав міністр, натякнувши на підготовку рф до великої війни проти НАТО.
- У січні 2024 року президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що путін не побоїться напасти на країну-члена НАТО в разі успіху у війні проти України. У лютому міністр оборони Польщі не виключив нападу росії на країни НАТО, якщо Україна зазнає поразки.
- Деякі лідери Європи вже закликають готуватися до майбутньої війни з росією, а оборонні компанії нарощують виробництва. Уряди ж збільшують частку ВВП на військові потреби.