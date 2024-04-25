Росіяни вранці вдарили ракетою по місту Сміла на Черкащині. Є масштабні руйнування
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уранці 25 квітня російські війська завдали ракетного удару по місту Сміла Черкаської області.
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону заявив, що постраждала цивільна інфраструктура, адмінбудівлі, залізниця та цивільні автівки. Ворог вдарив балістичною ракетою «Іскандер-К».
«Було уражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне сполучення залізниці. Крім того, удар пошкодив адміністративні будинки, авто та цивільне майно», — сказав він.
Очільник Черкаської обласної адміністрації Ігор Табурець уточнив, що пошкоджені 47 приватних будинків, багатоповерхівка і кілька бюджетних установ. На місці працює штаб з ліквідації наслідків. Ремонтні бригади вже сформовані.
Інформації про загиблих немає.
- 25 квітня Повітряні сили ЗСУ о 06:26 повідомляли про швидкісну ціль, яка рухається в напрямку Черкас. Повідомлялось про роботу ППО. О 07:57 голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про удар по обʼєктах критичної інфраструктури в Черкаському районі, але деталей не уточнював. Загиблих немає, але постраждали 6 людей.