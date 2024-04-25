Росіяни вранці вдарили ракетою по місту Сміла на Черкащині. Є масштабні руйнування

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Уранці 25 квітня російські війська завдали ракетного удару по місту Сміла Черкаської області.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону заявив, що постраждала цивільна інфраструктура, адмінбудівлі, залізниця та цивільні автівки. Ворог вдарив балістичною ракетою «Іскандер-К».

«Було уражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне сполучення залізниці. Крім того, удар пошкодив адміністративні будинки, авто та цивільне майно», — сказав він.

Очільник Черкаської обласної адміністрації Ігор Табурець уточнив, що пошкоджені 47 приватних будинків, багатоповерхівка і кілька бюджетних установ. На місці працює штаб з ліквідації наслідків. Ремонтні бригади вже сформовані.

Інформації про загиблих немає.