Українка Марія Суляліна в Стокгольмі отримала правозахисну премію за документацію воєнних злочинів проти дітей
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Голова української правозахисної організації «Альменда» Марія Суляліна отримала премію Civil Rights Defender of The Year 2024 у Швеції.
Про це оголосили на сайті премії.
«Альменда» була заснована групою правозахисників у Ялті у 2011 році. Ідея організації полягала в посиленні просвіти з культури демократії, культури миру, прав людини та медіаграмотності серед освітян і молоді Криму та України.
Через вторгнення росії у Крим у 2014 році «Альменда» виїхала з півострова. Суляніній, яка працювала в організації з 2013 року, на момент окупації було 18 років, їй довелось залишити рідне місто Ялту.
З 2014-го по 2022 рік організація зосереджувалася на тому, щоб допомагати молоді з окупованих територій переводитись на навчання на підконтрольну уряду України територію та інтегруватися в суспільство.
З початком повномасштабного вторгнення «Альменда» фіксує і документує дані про воєнні злочини щодо дітей. Зокрема, збирає фотографії та відео і проводить інтерв’ю з вчителями та батьками.
«Діти на окупованих територіях часто невидимі. Вони не можуть говорити від свого імені, оскільки це небезпечно і може призвести до кримінального переслідування, і вони не дуже захищені. Що вони молодші, то більший вплив на них має пропаганда. Діти — наше майбутнє, і наш обовʼязок — захистити їх від мілітаризації та індоктринації, а також забезпечити, щоб процеси реінтеграції враховували їхні потреби», — сказала Суляліна.
- Премія Civil Rights Defender of The Year — це нагорода за видатну діяльність у захисті громадянських і політичних прав. Її щороку присуджує організація Civil Rights Defenders.
- Цією нагородою відзначають видатних правозахисників, котрі, попри ризик для власної безпеки, продовжують боротьбу за громадянські та політичні права. Премію вручають з 2013 року, її, зокрема, отримували правозахисники з Венесуели, Туреччини та Бірми.