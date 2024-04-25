Українка Марія Суляліна в Стокгольмі отримала правозахисну премію за документацію воєнних злочинів проти дітей

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Голова української правозахисної організації «Альменда» Марія Суляліна отримала премію Civil Rights Defender of The Year 2024 у Швеції.

Про це оголосили на сайті премії.

«Альменда» була заснована групою правозахисників у Ялті у 2011 році. Ідея організації полягала в посиленні просвіти з культури демократії, культури миру, прав людини та медіаграмотності серед освітян і молоді Криму та України.

Через вторгнення росії у Крим у 2014 році «Альменда» виїхала з півострова. Суляніній, яка працювала в організації з 2013 року, на момент окупації було 18 років, їй довелось залишити рідне місто Ялту.

З 2014-го по 2022 рік організація зосереджувалася на тому, щоб допомагати молоді з окупованих територій переводитись на навчання на підконтрольну уряду України територію та інтегруватися в суспільство.

З початком повномасштабного вторгнення «Альменда» фіксує і документує дані про воєнні злочини щодо дітей. Зокрема, збирає фотографії та відео і проводить інтерв’ю з вчителями та батьками.

«Діти на окупованих територіях часто невидимі. Вони не можуть говорити від свого імені, оскільки це небезпечно і може призвести до кримінального переслідування, і вони не дуже захищені. Що вони молодші, то більший вплив на них має пропаганда. Діти — наше майбутнє, і наш обовʼязок — захистити їх від мілітаризації та індоктринації, а також забезпечити, щоб процеси реінтеграції враховували їхні потреби», — сказала Суляліна.