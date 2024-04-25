Віднині одноденний візит в історичний центр Венеції стає платним

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З 25 квітня туристи, які приїжджають до італійської Венеції на один день, платитимуть за вʼїзд до міста €5. Міська влада таким чином намагається скоротити надмірний наплив туристів.

The Guardian зазначає, що це перше велике місто у світі, яке впроваджує подібну ініціативу.

Рішення ухвалили після того, як ЮНЕСКО пригрозило додати місто до списку памʼяток, що перебувають під загрозою зникнення.

«Ми не закриваємо місто, ми просто намагаємося зробити його придатним для життя», — уточнив мер міста Луїджі Бруньяро.

Відтепер вʼїзд до міста з 08:30 до 16:00 коштуватиме €5 для туристів, які приїхали на один день. Пілотний проєкт діятиме 29 днів у період із 25 квітня до 14 липня, зокрема більшість вихідних.

Відвідувачам доведеться завантажити на свій телефон QR-код, який зможуть перевірити контролери в найбільш популярних точках міста. На порушників чекає штраф від €50 до €300.

Жителі міста, транзитні пасажири, студенти та діти до 14 років звільняються від оплати, як і туристи, які залишаються в місті на ніч. Звільнені від сплати збору і ті, хто відвідує лише острови Венеції, зокрема Лідо і Мурано.

Водночас критики нововведення вважають, що плата навряд чи відлякає багатьох туристів.

У Венеції мешкають менше за 50 тисяч людей, проте щодня в піковий сезон місто відвідують майже 40 тисяч туристів.

Ціни на нерухомість у місті та натовпи відвідувачів змушують мешканців міста перебиратися на материк. За офіційною статистикою, дві третини відвідувачів Венеції приїжджають до міста на один день, без ночівлі, і приносять місцевій економіці порівняно невеликий дохід.