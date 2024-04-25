Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури на Черкащині — шестеро людей постраждали

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Уранці 25 квітня російські війська атакували Черкаську область, їхньою ціллю став обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури в Черкаському районі», — написав Табурець.

За його інформацією, минулося без загиблих, але по допомогу до медиків звернулися шестеро людей.

Повітряні сили ЗСУ о 06:26 повідомляли про швидкісну ціль, яка рухається в напрямку Черкас.