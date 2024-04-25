Росія заявила про «перші очні переговори» з Україною, але це не так. Про повернення дітей говорили за посередництва Катару

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Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що Москва та Київ «провели перші очні переговори» щодо обміну дітей. Омбудсман Дмитро Лубінець заперечив цю інформацію.

«Ми вперше в очному форматі провели переговори з українською стороною. В Україну мають поїхати 29 дітей, у росію — 19», — цитує Бєлову France 24.

Водночас вона не розповіла, як і чому діти опинилися в руках росіян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не підтвердив заяву російської сторони та зауважив, що повернення українських дітей та перемовини відбуваються за посередництва Катару і катарських дипломатів.

«Жодних прямих перемовин з російською делегацією сьогодні не відбувалося», — уточнив український омбудсман.

Водночас президент зауважив, що в Катар приїхала група із 16 українських дітей, яких воззʼєднали з рідними — сімʼї будуть там для проходження медичної, психологічної та соціальної реабілітації.

У Досі з ними зустрілися уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і державна міністерка міжнародного співробітництва МЗС Катару Лолва Аль Хатер.

«Тисячі інших примусово депортованих українських дітей усе ще залишаються в Росії. Боляче усвідомлювати, що час минає, а вони дорослішають далеко від своїх родин і батьківщини. Разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб повернути кожну дитину додому. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам із цим нелегким завданням», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував Еміру Катару шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані за допомогу Україні.

«Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю та повернення більшої кількості наших дітей», — резюмував президент України.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення Москва масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на «оздоровлення або на відпочинок у таборах».

13 травня 2023 року Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували. Тим часом росія навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього, зокрема, примусову зміну їхнього громадянства на російське.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію росією 19 540 українських дітей.