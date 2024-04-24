Європарламент ухвалив перші загальноєвропейські правила для боротьби з насильством щодо жінок

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Артем Марков / «Бабель»

Європейський парламент 24 квітня ухвалив перші в історії ЄС правила боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

Про це йдеться на сайті ЄП.

Новий закон підтримали 522 голосами, 27 євродепутатів були проти й 72 утрималися.

Нові правила забороняють калічення жіночих статевих органів (так зване жіноче обрізання) і примусові шлюби, а також визначають особливі правила щодо правопорушень, скоєних в Інтернеті, таких як розголошення приватної інформації та кіберфлешинг.

Також нове законодавство включатиме довший перелік обтяжуючих обставин для злочинів, які передбачають більш суворі покарання, таких як злочини проти громадських діячів, журналістів або правозахисників.

У перелік обтяжуючих обставин також увійшли «намір покарати жертву» на підставі її статі, сексуальної орієнтації, кольору шкіри, релігії, соціального походження або політичних переконань, а також бажання зберегти або відновити «честь».

Нові правила набудуть чинності через 20 днів після їх публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени ЄС мають три роки на імплементацію цих положень.

Чому це важливо?

Дані Європейської комісії показують, що кожна третя жінка у 27 країнах блоку зазнала певного виду насильства, часто з боку інтимних партнерів.

Крім того, 600 тисяч жінок у Європі живуть з наслідками каліцтва жіночих статевих органів, свідчать дані європейської мережі організацій End FGM.

Як зазначає Reuters, хоча ці правопорушення вважаються злочинами в більшості країн-членів ЄС, а калічення жіночих статевих органів є незаконним у всіх країнах-членах ЄС, існують прогалини в національному законодавстві деяких країн і відмінності в правовій базі.