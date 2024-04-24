Telegram може заблокувати певні канали для користувачів іOS з українськими SIM-картками

Новини

Smeilov / Getty Images

Корпорація Apple звернулася до месенджера Telegram з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

Дуров нагадав, що в лютому 2022 року він пропонував обмежити Telegram-канали в Україні та росії, тому що «їх використовували для воєнної пропаганди». Однак, за його словами, як українські, так і російські користувачі категорично виступили проти обмежень, «ставлячи в пріоритет свободу доступу до інформації, навіть якщо вона необʼєктивна». Отже тоді засновник застосунку підтримав думку користувачів і не наклав обмеження на Telegram-канали в Україні та росії.

Втім, за його словами, Telegram досі блокує облікові записи й ботів, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію інших людей із закликами до насильства.

Дуров каже, що Telegram наразі отримує офіційні листи від Apple з вимогами заблокувати деякі новинні й пропагандистські канали для користувачів iPhone з українськими SIM-картками. За його словами, «певних змін тут не уникнути», оскільки Telegram повинен розглядати запити від App Store, щоб залишатися доступним для користувачів.

«Якби це повністю залежало від нас, ми б завжди надавали нашим користувачам те, що вони просять: доступ до інформації та думок без цензури, щоб вони могли приймати власні рішення. Однак це не завжди залежить від нас», — пише Дуров.