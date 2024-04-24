Звіт ООН: Торік Судан був першим у світі за кількістю голодуючих людей

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За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), у 2023 році у Судані було найбільше у світі людей, які стикалися з гострою нестачею їжі — 20,3 мільйона. Основною причиною цього є постійні збройні конфлікти в країні, які підривають продовольчу безпеку.

«Найсерйознішою ситуацією є страждання 25 мільйонів голодуючих людей — це понад половину населення. Люди гинуть від голоду, нестачі їжі та медикаментів більше, ніж від куль. Ситуація дуже погана», — сказав колишній премʼєр-міністр Судану Абдалла Хамдок у коментарі виданню The Guardian.

Бойові зіткнення в Судані обмежили місцевим фермерам доступ до сільськогосподарських угідь і переміщення худоби. Крім того, збройний конфлікт знищив інфраструктуру, що призвело до переривання вирощування ключових зернових культур, як-от сорго та просо. Це змусило Судан значною мірою покладатися на імпортні продукти харчування.

Директор з надзвичайних ситуацій FAO Рейн Полсен сказав, що збільшення фінансової підтримки сільського господарства в Судані та забезпечення доступу фермерів до своєї землі є вирішальними у боротьбі з голодом. Він додав, що хоча суданці й досі гостро потребують прямої продовольчої допомоги від інших країн, підтримка місцевої харчової промисловості буде найбільш економічно ефективною та стійкою.

Полсен сказав, що минулого року обсяги харчової промисловості впали на 46%, а голод був найбільш гострим у регіонах з інтенсивним збройним протистоянням, зокрема у Дарфурі й Ель-Гезірі, які вважалися житницею Судану.

Загалом, 281,6 мільйона людей у 59 країнах світу зіткнулися з гострою продовольчою кризою і потребували термінової гуманітарної допомоги — це на 24 мільйони більше, ніж у попередньому році. Такі дані наведені в опублікованій сьогодні Глобальній доповіді про продовольчі кризи.

Країни стикаються з проблемою нестачі їжі через відсутність продовольчої безпеки, яку, крім збройних конфліктів, спричиняють наслідки економічних потрясінь та екстремальних погодних умов.