Джо Байден підписав законопроєкт про військову допомогу для України

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Getty Images / «Бабель»

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає надання Україні майже $61 мільярда військової допомоги.

Про це голова американської держави заявив під час свого виступу у Білому домі.

«Він [пакет допомоги] зробить Америку безпечнішою. Він зробить світ безпечнішим, і він продовжує лідерство Америки у світі, і всі це знають. Він надає життєво важливу підтримку партнерам Америки, щоб вони могли захистити себе від загроз їхньому суверенітету і життю та свободі своїх громадян. І це інвестиція в нашу власну безпеку, тому що коли наші союзники сильніші — ми сильніші», — сказав президент.

Допомога у $60,8 мільярда передбачає $23,2 мільярда на поповнення американських збройових запасів, $13,8 мільярда на закупівлю озброєнь та обладнання Україною в американських компаній, $11,3 мільярда на поточні операції США, $9,5 мільярда на економічну допомогу Україні та інші витрати, повʼязані з наслідками вторгнення росії.

Законопроєкт також містить $26,4 мільярда на допомогу Ізраїлю і цивільному населенню сектора Гази та $8,1 мільярда на допомогу Тайваню.

Також у допомозі закладені гроші на гранти й позики, щоб придбати зброю в інших країн, на допомогу українським біженцям і на програму з розмінування. Детально, на що саме підуть гроші — в інфографіці «Бабеля».

Також в документі окремо є заклик до президента США в найкоротший термін передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Президент буде це вирішувати сам — у законопроєкті міститься застереження, що лідер держави може не ухвалювати такого рішення, якщо вважає, що воно нашкодить національній безпеці США. 22 квітня президент України Володимир Зеленський після розмови з Джо Байденом заявив, що ракети ATACMS від США будуть — «для України всі крапки розставлені».