Регіна Харченко стала новою виконувачкою обовʼязків міського голови Запоріжжя

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Під час сесії Запорізької міської ради 37 депутатів обрали нового виконувача обовʼязків міського голови Запоріжжя. Ним стала колишня голова фракції партії «Слуга народу», адвокатка Регіна Харченко.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначимо, що 29 вересня 2021 року мер Запоріжжя Володимир Буряк подав у відставку. Тоді його обовʼязки почав виконувати секретар міської ради Анатолій Куртєв — нині його звільнили.

Остання повноцінна сесія міськради відбулась ще минулого року — 22 грудня. «Протягом чотирьох місяців більш як 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені і чекали на вирішення», — зазначив Федоров.

За його словами, найболючішим було те, що протягом двох років повномасштабного вторгнення місто і область рухалися у різних напрямках, із розрізненою позицією, що є недопустимим під час воєнного часу.

«Ми маємо памʼятати, що у нас один ворог — і це росія. Тож не повинно бути жодної терпимості до корупції, політиканства і внутрішніх ворогів. Пріоритет — створення економічно сильного Запоріжжя. Безпечного і комфортного міста для мешканців. Центру тилового забезпечення Сил оборони України», — додав Федоров.

Що відомо про Регіну Харченко

Регіна Харченко народилася 21 вересня 1990 року в селі Октябрське Первомайського району АР Крим. У 2013 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». У 2022 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

З 2016 року була помічником-консультантом депутата Запорізької обласної ради. З 2020 року стала депутаткою Запорізької міської ради.