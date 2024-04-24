Іспанія схвалила план компенсації жертвам сексуального насильства з боку католицької церкви

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Іспанія вчора схвалила план компенсації жертвам сексуального насильства з боку представників католицької церкви.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланьос заявив, що план базується на рекомендаціях у минулорічному звіті омбудсмена Іспанії. З цього звіту випливає, що приблизно 440 тисяч дорослих, імовірно, постраждали від сексуального насильства в Іспанії з боку представників церкви, і близько половини з цих випадків скоїли священнослужителі.

Міністр юстиції зазначив, що компенсації виплачуватиме церква. Жодних подробиць про те, якою буде сума відшкодувань і коли їх виплачуватимуть, не оприлюднили. Конференція єпископів Іспанії виступає проти цього плану.

Боланьос сказав, що план спрямований на «погашення боргу перед тими жертвами, які протягом десятиліть були забуті всіма, і тепер іспанська демократія збирається це виправити» і зробити це ключовою частиною урядової політики.

Крім того, проєкт передбачатиме безкоштовну правову допомогу всім жертвам сексуального насильства, а також посилить профілактичний нагляд у школах.

Боланьос зауважив, що уряд сподівається реалізувати цей план протягом наступних чотирьох років у співпраці з церквою.

Після багатьох років фактичного ігнорування цього питання іспанські єпископи вибачилися за зловживання, вчинені членами церкви. Це сталося вслід за оприлюдненням звіту омбудсмена. Однак церква заперечила кількість жертв, як перебільшену. У цьому звіті церква звинувачувалась у поширеній недбалості.