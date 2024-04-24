СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври за наведення росіян на позиції ЗСУ

Новини

СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври УПЦ (МП) Арсенію за наведення росіян на позиції ЗСУ.

За версією слідства, митропот Арсеній «злив» росіянам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час літургії. Тоді Арсеній на відео назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ, а згодом відео опублікували на сайті Лаври та в місцевій групі Telegram.

СБУ

СБУ стверджує, що таким чином клірик намагався завуальовано передати окупантам місця дислокації українських блокпостів.

За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Про це свідчать його численні інтерв’ю, в яких він називав збройну агресію рф «громадянським конфліктом».

Митрополит Арсеній отримав підозру за поширення інформації про розташування ЗСУ. Йому загрожує до 8 років увʼязнення, зараз підозрюваному обирають запобіжний захід.