Парламент збільшив чисельність Держприкордонслужби на 15 тисяч військовослужбовців

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Верховна Рада проголосувала в цілому за урядовий законопроєкт № 11091 про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч військовослужбовців.

Народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що документ підтримали 327 парламентарів.

Таким чином, загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України зросте до 75 тисяч людей, зокрема до 67 тисяч військовослужбовців.