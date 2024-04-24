Росіяни вдарили по складу пошкоджених автомобілів в Одесі

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Пресслужба ДСНС

Під час ранкового обстрілу Одеси 24 квітня російські війська вдарили по місцю, де зберігається виведена з ладу автомобільна техніка. Минулося без жертв — на місці удару не було українських військових.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Росіяни намагаються знайти обʼєкти військової інфраструктури в тилу і використовує для ударів високоякісні боєприпаси.

Одесу атакували ракетами близько 7-ї ранку, повідомили в ОВА. Постраждала 43-річна жінка — вона в лікарні у стані середньої важкості. Ударна хвиля пошкодила близько 30 будинків, у деяких оселях впали стелі.

Після атаки знеструмлена частина Хаджибейського району, повідомляє компанія ДТЕК. Пошкоджені лінії електропередачі. Ремонтні бригади мають повернути світло до кінця дня.