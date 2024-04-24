В Аргентині тисячі студентів вийшли на мітинг проти «шокової терапії» президента Мілея

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Reuters

Сотні тисяч аргентинців, переважно студенти, вийшли на вулиці Буенос-Айресу 23 квітня на мітинг проти скорочення бюджету державних університетів. Це найбільший протест проти заходів жорсткої економії, які проводить президент Хавʼєр Мілей.

Про це пише Reuters.

Уряд Аргентини вирішив не збільшувати бюджети університетів на 2024 навчальний рік, незважаючи на те, що інфляція за останні 12 місяців сягнула 288%.

Університетські бюджети заморозили в рамках економічної «шокової терапії», про яку Мілей оголосив під час вступу на посаду президента в листопаді 2023 року. Насамперед «шокова терапія» передбачає масове скорочення державних витрат. Так Мілей прагне знизити інфляцію, зменшити глибокий бюджетний дефіцит і відновити державну скарбницю. Однак економісти вважають, що покращення не буде тривалим.

Оскільки національні університети Аргентини фінансуються державою, скорочення бюджетних витрат значно вплине на них. Деякі факультети Університету Буенос-Айресу вже запровадили надзвичайні заходи економії, зокрема зменшили освітлення в місцях загального користування, обмежили використання ліфтів і скоротили час роботи бібліотек. У найбільшому університеті Латинської Америки побоюються, що йому загрожує закриття через заходи жорсткої економії.

Учасники маршу вивішували банери з написами «Захистіть державні університети», «Навчання — це право» та «Геть бюджет, геть план Мілея». Студенти переконані, що безкоштовну освіту в Аргентині необхідно захищати, оскільки це найкращий спосіб вирівняти суспільство і створити можливості для всіх.