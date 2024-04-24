НАТО не збирається розміщувати ядерну зброю в нових країнах. Про готовність її прийняти говорили в Польщі

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Північноатлантичний альянс наразі не збирається розміщувати ядерну зброю в країнах Альянсу, де її наразі немає.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає DW.

Столтенберг цією заявою прокоментував слова президента Польщі Анджея Дуди про готовність його країни розмістити на своїй території американську ядерну зброю. Дуда казав, що це питання вже деякий час обговорюють зі США і він порушував це питання кілька разів, вказуючи на загрозу безпеці східного флангу НАТО з боку сусідніх Білорусі та росії.

Дуда згадував про мілітаризацію Калінінградської області рф і розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. У Німеччині ці аргументи та пропозицію Польщі сприйняли позитивно.

Сьогодні ядерна зброя США розміщена в кількох європейських країнах. За неофіційними даними, вона є в Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах і Туреччині. Офіційно цю інформацію не розкривають.