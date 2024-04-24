Уночі росіяни обстріляли Харків. Постраждали шестеро людей

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Харківська обласна прокуратура

У ніч на 24 квітня російські війська вдарили по Харкову. Постраждали шестеро людей — троє чоловіків віком 33, 45 і 53 років і три жінки 24, 45 і 54 років.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацію, у землю влучила ракета С-300. Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісів, трьох нежитлових будинків і газову магістраль. Загалом пошкоджені 568 вікон і 33 автомобілі.

Також росіяни обстріляли Золочів на Харківщині. Там частково зруйновані колишня будівля місцевої адміністрації, 10 будинків, зокрема два багатоквартирні, і будівля банківської установи.