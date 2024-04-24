Генштаб: За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення. Росія втратила ще 880 військових

Новини

Getty Images

Протягом минулої доби, 23 квітня, на фронті відбулося 101 бойове зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку російські війська 5 разів атакували наші позиції в районі Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян у районах Греківки й Невського Луганської області та Тернів і Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 21 атаку ворога в районах Білогорівки Луганської області та Верхньокамʼянського, Нового, Спірного, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Росіяни атакують за підтримки авіації, щоб покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку ворога в районах Новокалинового, Очеретиного, Новобахмутівки, Бердичів, Яснобродівки, Нетайлового, Первомайського і Невельського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку росіяни за підтримки авіації 24 рази намагалися прорвати українську оборону поблизу Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного й Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку російські війська за підтримки авіації 5 разів атакували українські позиції в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни тричі атакували українські позиції поблизу Кринок Херсонської області.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, 23 квітня росіяни втратили 880 військових (вбиті та поранені), один танк, 12 бронемашин, 43 артилерійські системи, дві РСЗВ, два засоби ППО, 32 безпілотники, 47 одиниць автотехніки й 8 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу й одному зенітно-ракетному комплексу росіян.