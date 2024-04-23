У Данії продадуть масштабну колекцію монет вартістю в $72 млн. Століття це не могли зробити через заповіт

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Нащадки данського масляного магната Ларса Еміля Брууна продадуть його колекцію монет, вартістю $72 мільйони. Вони не могли зробити це 100 років через заповіт.

Про це пише Bloomberg.

За життя Бруун (1852—1923) зібрав монументальну колекцію монет, медалей і паперової валюти, переважно з країн, повʼязаних зі Скандинавією — Данії, Норвегії, Швеції, місць, які раніше перебували під владою цих держав. Також він збирав англійські монети часів правління данців, зокрема йдеться про короля Англії Канута.

До колекції увійшло близько 20 тисяч предметів. Серед них 15 тисяч монет, 4 600 медалей і жетонів, 330 банкнот, а також 1 800 найменувань книг.

Коли Бруун завершив наповнення колекції, то почав зважувати її національне значення. У результаті він вирішив, що його колекція має стати своєрідною резервною копією Королівської данської колекції монет і медалей.

Магнат розпорядився, що колекція має бути недоторканною наступні 100 років. І лише якщо через століття національна колекція залишиться неушкодженою, то його власну можна буде продати на публічному аукціоні. Виручені кошти він заповів своїм прямим спадкоємцям.

Відомо, що як мінімум один з нащадків Брууна — його онук — намагався змінити заповіт, аби продати колекцію, проте не зміг.

Зараз аукціонний дім Stackʼs Bowers все ще каталогізує колекцію, яку востаннє інвентаризували після смерті Брууна. Попередньо її оцінили у $72 мільйони, на які застрахована колекція. І хоча страхові суми часто можуть бути завищеними, в аукціонному домі вважають, що така ціна обґрунтована.