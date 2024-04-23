В Україні реорганізують ще два університети

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Донецький національний університет економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднають до Криворізького національного університету.

Про це повідомляє МОН.

Після обʼєднання ДонНУЕТ діятиме як структурний підрозділ Криворізького національного університету. У МОН вважають, що це дозволить зберегти та максимально ефективно використати інфраструктуру, науковий і освітній потенціали Донецького університету у складі структурного підрозділу обʼєднаного ЗВО.

Також Придніпровську державну академію фізичної культури й спорту об’єднають з Українським державним університетом науки і технологій у Дніпрі.

У міністерстві пояснили, що таке рішення — крок до модернізації спортивної інфраструктури університетів, формування розгалуженої мережі потужних багатопрофільних університетських центрів.

Студенти, які вже навчаються в реорганізованих університетах, продовжать навчання на тих самих умовах — зі збереженням спеціальності, форми фінансування та інших попередніх умов.