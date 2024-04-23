Посол США: Україна веде перемовини про спільне виробництво ЗРК Patriot і ракет до них

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Українська сторона веде переговори щодо налагодження спільного виробництва американських зенітно-ракетних комплексів Patriot та ракет до них.

Про це посол України у США Оксана Маркарова розповіла в інтерв’ю «Європейській правді».

Пані посол каже, що питання спільного виробництва Patriot було одним із найобговорюваніших під час візитів Володимира Зеленського до США у вересні та грудні минулого року.

«Між візитами вже було два засідання бізнесів, українських і американських, з усіма, тому що насправді Patriot — це не один навіть виробник, це декілька, які виробляють різні частини [...]. Активно працюємо. Ми... маємо почати самі виробляти дуже багато, як мінімум складових, а як максимум уже завершених деяких продуктів. Ми розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться», — зазначила Маркарова.

За її словами, з бізнесом одне з найбільших обговорень було саме про інвестиції і співвиробництво не тільки в питаннях зброї, але і матеріалів, які є «важливою невідʼємною складовою, щоб ці виробництва взагалі можна було десь запускати».