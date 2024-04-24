Сенат США схвалив військову допомогу Україні на майже $61 мільярд. Далі — підпис Джо Байдена

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Getty Images / «Бабель»

Сенат США ухвалив законопроєкт про військову допомогу Україні на майже $61 мільярд до кінця вересня 2025 року.

Законопроєкт № 8035 підтримали 79 сенаторів, проти — 18. Тепер законопроєкт має підписати президент США Джо Байден, який запевнив, що зробить це одразу, щойно документ потрапить на його стіл.

«Я підпишу цей законопроект і звернуся до американського народу, як тільки він потрапить на мій стіл завтра, щоб ми могли почати надсилати зброю й обладнання в Україну вже цього тижня», — йдеться в заяві президента Байдена.

Допомога у $60,8 мільярда передбачає $23,2 мільярда на поповнення американських збройових запасів, $13,8 мільярда на закупівлю озброєнь та обладнання Україною в американських компаній, $11,3 мільярда на поточні операції США, $9,5 мільярда на економічну допомогу Україні та інші витрати, повʼязані з наслідками вторгнення росії. Законопроєкт також містить $26,4 мільярда на допомогу Ізраїлю і цивільному населенню сектору Гази та $8,1 мільярда на допомогу Тайваню.

Також у допомозі закладені гроші на гранти й позики, щоб придбати зброю в інших країн, на допомогу українським біженцям і на програму з розмінування. Детально на що саме підуть гроші — в інфографіці «Бабеля».

Також в документі окремо є заклик до президента США в найкоротший термін передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Президент буде це вирішувати сам — у законопроєкті міститься застереження, що лідер держави може не ухвалювати таке рішення, якщо вважає, що воно нашкодить національній безпеці США. 22 квітня президент України Володимир Зеленський після розмови з Джо Байденом заявив, що ракети ATACMS від США будуть — «для України всі крапки розставлені».

Президент України Володимир Зеленський подякував сенаторам з обох партій за підтримку документа, а також президентові Байдену і «всім американцям».

«Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу… З нетерпінням очікую на швидке підписання законопроєкту і надання наступного пакета військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах. Далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру», — написав Зеленський.