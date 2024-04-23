Том Йорк випустив два нові треки — це музика до фільму Confidenza

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Фронтмен Radiohead і The Smile Том Йорк випустив два треки Knife Edge та Prize Giving. Вони стали частиною саундтреку до фільму Confidenza італійського режисера Даніеле Лукетті.

У січні стало відомо, що Йорк пише оригінальну музику до фільму Confidenza, знятого за книгою Доменіко Старноне. Тепер же він підтвердив це й повідомив, що працював над саундтреком з Лондонським сучасним оркестром та джазовим ансамблем, до складу якого входять барабанщик The Smile і Sons of Kemet Том Скіннер.

Окрім Prize Giving та Knife Edge, до саундтреку стрічки увійдуть ще 10 пісень Йорка:

The Big City;

Knife Edge;

Letting Down Gently;

Secret Clarinet;

In the Trees;

Prize Giving;

Four Ways in Time;

Confidenza;

Nosebleed Nuptials;

Bunch of Flowers;

A Silent Scream;

On the Ledge.

Реліз повного альбому на стримінгах запланований на 26 квітня, a 12 липня саундтрек вийде на вінілі та CD.

Про що фільм Confidenza

Стрічка Даніеле Лукетті заснована на однойменній новелі італійського письменника Доменіко Старноне. Події розгортаються у Римі, де у вчителя старшої школи на ім’я Пʼєтро (Еліо Джермано) завʼязується роман зі студенткою Терезою (Федеріка Росселіні).

«Після сварки Тереза пропонує розповісти одне одному таємницю, настільки ганебну і шокуючу, що її розкриття зруйнує життя людини. Минає час, Пʼєтро стає письменником, а його сімʼя занурюється в комфорт буржуазного життя. Але його переслідує думка, що одного дня Тереза може знову зʼявитися і зруйнувати його світ своєю таємницею, яку вона знає», — йдеться в синопсисі.

Фільм дебютував на міжнародному кінофестивалі у Роттердамі у січні 2024 року, a 23 квітня він надійде в італійський прокат.