Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною з гарантіями для фермерів ЄС
- Автор:
- Оля Березюк
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Reuters / «Бабель»
Європарламент на засіданні 23 квітня схвалив продовження угоди про безмитну торгівлю з Україною, захистивши при цьому фермерів ЄС.
Про це повідомляється на сайті інституції.
Євродепутати підтримали продовження призупинення ввізних мит і квот для української сільськогосподарської продукції ще на рік, до 5 червня 2025 року, із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв.
Рішення підтримали 428 парламентарів, 131 — був проти, ще 44 утрималися.
Згідно з постановою, Єврокомісія може вжити швидких заходів, якщо через імпорт з України певних продуктів виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС.
Зокрема, передбачається можливість екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та за весь 2022 та 2023 роки, тарифи можуть ввести повторно.
Тепер Рада ЄС має офіційно затвердити нові правила. Поточні торговельні заходи закінчуються 5 червня 2024 року, і нові правила мають відразу набути чинності.
Як зазначає Reuters, через нові обмеження Україна заробить на €331 мільйон менше від експорту до ЄС, ніж у 2023 році, порівняно з €240 мільйонами в початковій пропозиції Європейської комісії.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Це не влаштовувало фермерів з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини. Ці країни почали забороняти імпорт українського зерна, а Європейська комісія виділяла кошти європейським фермерам.
- Україна в березні заявляла, що готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС задля вирішення суперечки з Польщею. Київ закликав блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить через Білорусь та країни Балтії.
- 8 квітня Європарламент і Рада ЄС попередньо домовилися про продовження безмитної торгівлі з Україною з більшими гарантіями для європейських фермерів.