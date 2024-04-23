Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною з гарантіями для фермерів ЄС

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Reuters / «Бабель»

Європарламент на засіданні 23 квітня схвалив продовження угоди про безмитну торгівлю з Україною, захистивши при цьому фермерів ЄС.

Про це повідомляється на сайті інституції.

Євродепутати підтримали продовження призупинення ввізних мит і квот для української сільськогосподарської продукції ще на рік, до 5 червня 2025 року, із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв.

Рішення підтримали 428 парламентарів, 131 — був проти, ще 44 утрималися.

Згідно з постановою, Єврокомісія може вжити швидких заходів, якщо через імпорт з України певних продуктів виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС.

Зокрема, передбачається можливість екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та за весь 2022 та 2023 роки, тарифи можуть ввести повторно.

Тепер Рада ЄС має офіційно затвердити нові правила. Поточні торговельні заходи закінчуються 5 червня 2024 року, і нові правила мають відразу набути чинності.

Як зазначає Reuters, через нові обмеження Україна заробить на €331 мільйон менше від експорту до ЄС, ніж у 2023 році, порівняно з €240 мільйонами в початковій пропозиції Європейської комісії.