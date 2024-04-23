БЕБ підозрює Cosmolot в ухиленні від сплати податків на понад мільярд гривень

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Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад мільярда гривень податків організатором азартних ігор. З контексту релізу зрозуміло, що ідеться про компанію Cosmolot.

У БЕБ кажуть, що сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби.

За цими даними, компанія виплатила гравцям 4,5 мільярда гривень виграшів, з яких не сплатила податків на 1,1 мільярда. Ці виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх.

Детективи вже допитали працівників компанії, гравців і контрагентів, а також провели слідчі дії, включно з обшуками. Арештовано й рахунки бізнесу, з дозволом виплачувати з них податки і заробітні плати.

Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують збирати докази, що надалі використають для судової економічної експертизи, яка має підтвердити суму завданих бюджету України збитків.

Напередодні один зі співвласників Cosmolot британський та німецький бізнесмен Арнульф Дамерау заявив Financial Times, що чиновники в силових відомствах України та адміністрації президента «намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро». За його словами, у грудні з ним зустрілися у Відні та повідомили, що юридичні претензії до Cosmolot знімуть, якщо він погодиться передати контроль над половиною компанії в офшорний траст.

Дамерау спростовує будь-які звинувачення і вважає, що претензії сфабриковані. Згідно з офіційними податковими деклараціями, компанія торік сплатила €60 мільйонів податків.