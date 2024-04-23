Через смерть мобілізованого на Закарпатті відкрили кримінальне провадження

Новини

УНІАН

Закарпатська спецпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру на Закарпатті.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Попередньо злочин кваліфікують як перевищення військовослужбовцем влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Якщо винних встановлять, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі встановлюють причини смерті чоловіка й обставини, які могли до неї призвести. Досудове розслідування доручили слідчим територіального управління ДБР у Львові.