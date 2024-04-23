Через смерть мобілізованого на Закарпатті відкрили кримінальне провадження
- Автор:
- Олександра Амру
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УНІАН
Закарпатська спецпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру на Закарпатті.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Попередньо злочин кваліфікують як перевищення військовослужбовцем влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Якщо винних встановлять, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі встановлюють причини смерті чоловіка й обставини, які могли до неї призвести. Досудове розслідування доручили слідчим територіального управління ДБР у Львові.
- Сьогодні в Закарпатському обласному ТЦК та СП повідомили про смерть військовозобовʼязаного дорогою до навчального центру. У чоловіка стався епілептичний напад і він помер. Офіцер супроводу почав надавати першу домедичну допомогу та викликав швидку, однак медики не встигли. Раніше за цим фактом у ТЦК розпочали перевірку.