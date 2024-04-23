Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти. Що він передбачає

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Верховна Рада проголосувала у другому читанні на законопроєкт № 10177 про індивідуальні освітні траєкторії. Він дозволить студентам-контрактникам завершити чотирирічну бакалаврську програму за три роки або поєднати навчання з роботою і завершити навчання за 6—8 років.

«Наша ідея — створити більше можливостей і дати більше свободи студентам ЗВО. Наприклад, самостійно регулювати темп і тривалість навчання, а також за потреби змінювати спеціальність після року чи півтора навчання завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні», — написав у Х міністр освіти Оксен Лісовий.

Також закон дозволяє абітурієнтам вступати не на спеціальність, а на галузь. Віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров пояснив, як це працюватиме на практиці.

«Наприклад, студент ще не визначився з конкретною спеціальністю, тому вступає на міждисциплінарну програму «Соціальні науки». У її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота і політологія. За рік-півтора студент вирішує, що йому ближча політологія, обирає цю спеціальність і продовжує цілеспрямовано її вивчати. Ті, хто вже визначився зі спеціальністю, зможуть і надалі вступати одразу на неї», — написав Федоров.

Цей законопроєкт передбачає не лише більшу автономію для студентів, але й для вищих навчальних закладів. Загалом він адаптує українську освіту до європейських стандартів, зауважує Федоров і додає, що в топових закладах Європи студенти навчаються саме за такою системою.