Військовослужбовець, який у 2022 році на заводі «Південмаш» розстріляв нацгвардійців, отримав довічне

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Красногвардійський райсуд Дніпра засудив до довічного позбавлення волі строковика, який у січні 2022 року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі. Тоді загинули 5 людей, серед них одна цивільна жінка, ще пʼятеро дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих. Засудженого зобовʼязали відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.

Слідство встановило, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву, через це до нього сформувалось негативне ставлення.

«Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок і поглядів. Перебуваючи в кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат і набої та почав жорстоко розстрілювати людей. Після розправи обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього і намагався втекти», — зазначає ДБР.

За кілька годин його затримали в місті Підгороднє Дніпровського району.

Експертиза встановила, що солдат не мав розладів психіки та діяв цілком свідомо.