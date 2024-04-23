На Закарпатті військовозобовʼязаний з епілепсією помер дорогою до навчального центру

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На Закарпатті у військовозобовʼязаного дорогою до навчального центру стався епілептичний напад і він помер.

Про це повідомили в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Офіцер супроводу почав надавати першу домедичну допомогу чоловіку та викликав швидку, однак медики не встигли.

За цим фактом обласний ТЦК призначив службову перевірку.

Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловило співчуття рідним і близьким померлого.