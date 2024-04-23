Азербайджан і Вірменія почали делімітацію кордону

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Reuters

Азербайджан і Вірменія 23 квітня почали делімітацію кордону. Експертні групи країн уточнюють координати на основі геодезичних вимірювань місцевості.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Вірменії.

За підсумками восьмого засідання комісії щодо делімітації кордону з Азербайджаном, що пройшло 19 квітня, делімітацію кордонів узгодили біля вірменських сіл Баганіс, Воскепар, Кіранц і Беркабер та азербайджанських Баганіс Айрум, Ашагі-Аскіпар, Хейрімлі та Гизилгаджили. Сьогодні планують провести роботи на ділянці Баганіс — Воскепар.

Вірменське видання Armen Press із посиланням на МВС країни зазначає, що чутки про те, що якусь частину суверенної території Вірменії передадуть Азербайджану, не відповідають дійсності.

«Наголошуємо, що жодних змін на лінії зіткнення Вірменія — Азербайджан сьогодні не відбудеться. Після демаркації охорону лінії кордону передадуть вірменським прикордонникам», — ідеться в заяві.

Апарат прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна раніше пояснював, що комісії двох країн відтворили на карті ті кордони, які існували між вищезгаданими селами за часів Радянського Союзу. Далі ці кордони мають уточнити та відобразити на землі. Делімітація узгоджена на основі карт СРСР і відтворить кордони, які «де-юре існували між Радянською Вірменією і Радянським Азербайджаном», причому не йдеться про територіальні поступки Баку.