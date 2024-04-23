У Північній Кореї провели перші навчання з імітацією ядерного пуску

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Reuters

Напередодні в Північній Кореї провели перші навчання з ядерного контрудару із застосуванням надвеликих реактивних систем залпового вогню 600-мм калібру. У тренуваннях застосували боєприпаси, які можуть оснащуватися тактичними ядерними боєголовками.

Про це повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Тренування вперше проходили із задіянням системи комплексного контролю над ядерною зброєю «Курок ядерної зброї» та із застосуванням протоколів дій за сигналом «Вулканічна тривога», який означає найвищий рівень загрози ядерного удару по КНДР.

Як повідомляє інформагентство, під час навчань військовим вдалося «точно вразити» ціль — острів, розташований на відстані 352 кілометри.

Тренуваннями керував лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який, «висловлюючи велике задоволення результатами навчань, зазначив, що висока влучність надвеликих реактивних систем залпового вогню нагадує стрілянину зі снайперської гвинтівки».

«Навчання стали однозначним сигналом для ворогів, оскільки пройшли в період, коли їхні конфронтаційні воєнні дії проти нашої Республіки як ніколи провокаційні та агресивні», — йдеться в повідомленні.

Ці тренування нібито стали відповіддю на нещодавні спільні авіаційні навчання США і Південної Кореї.