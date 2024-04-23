Генштаб: За добу росія втратила 800 військових. Яка ситуація на фронті

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Протягом минулої доби, 22 квітня, на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку російські війська 19 разів атакували в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та в районах Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 16 атак поблизу Золотарівки, Спірного, Виїмки, Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 атак в районах Новобахмутівки, Семенівки, Уманського, Кераміка, Бердичів, Первомайського, Очеретиного, Новокалинового, Яснобродівки та Нетайлового Донецької області.

На Новопавлівському напрямку росіяни понад 20 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Микільського й Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни 3 рази атакували українські позиції в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог 7 разів атакував і намагався вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

На Купʼянському напрямку росіяни штурмових дій не вели.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, 22 квітня росіяни втратили 800 військових (вбиті та поранені), 5 танків, 12 бронемашин, 20 артилерійських систем, один засіб ППО, 23 безпілотники, 33 одиниці автотехніки й дві одиниці спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 23 квітня ППО знищила 15 із 16 ударних дронів Shahed у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.