Як Україна будує лінію оборонних укріплень. Огляд матеріалів іноземних медіа 22 квітня

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«Бабель»

Видання The New York Times скористалося публічно доступними супутниковими зображеннями європейського наукового проєкту Copernicus і проаналізувало фортифікації, які Україна будує для відбиття потенційного російського наступу. Масштаб і темпи будівництва цих укріплень величезні, відзначає видання: там, де три місяці тому нічого не було, тепер укріплення завдовжки в десятки кілометрів ― із протитанковими «зубами дракона», ровами й окопами для піхоти. Зокрема, такі рови видно на правобережній Херсонщині та Дніпропетровщині.

Армійські консультанти зі США також вивчають ці зображення ― і спільно з українськими військовими аналізують їх на предмет наявності вразливих ділянок, пише видання. Щоправда, із супутника не видно мінних полів ― вони біля лінії зіткнення також чималі. Втім, для того щоб фортифікації були максимально ефективними, Україні бракує ще кількох тижнів, а на деяких ділянках місяців, пише NYT із посиланням на чотири джерела в американських армійських колах.

На сході України фортифікації зводять за іншим принципом: це не довга безперервна лінія. Через брак часу й фізичну небезпеку укріплення будують там, де найвигідніше завдавати росіянам максимальних жертв, а також на підступах до стратегічно важливих населених пунктів. Наприклад, чимало нових окопів вирито довкола Курахового, яке розташоване на захід від відносно недавно завойованої росіянами Марʼїнки.

У деяких місцях фортифікації явно заслабкі, пише видання. Наприклад, це стосується Часового Яру: ЗСУ намагаються створити лінію укріплень уздовж каналу, який перетинає місто, однак через близькість росіян викопати капітальні шанці з бетонованими стінами й захистом згори не виходить. Невдовзі через натиск окупантів уже, можливо, доведеться вести бої в міській забудові й створити лінію укріплень уздовж каналу може взагалі не вийти, пише видання.

За роки АТО Україна збудувала на Донбасі «виняткові» фортифікації, пише NYT ― із секціями для обігріву й зберігання речей, електрикою, якісним захистом від снарядів. Зробити такі ж фортифікації по всій лінії фронту ― надскладне завдання, визнає Джеймс Рендс, керівник лондонської аналітичної військової агенції James. Однак час в України на це іще є.

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