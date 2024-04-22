У Раді пропонують віддати бюджетні кошти з фінансування партій на ЗСУ

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 11189, який пропонує передати кошти, виділені для політичних партій, на оборонні потреби.

Про це повідомили в пресслужбі парламентської фракції «Голос».

Ініціаторами проєкту виступили нардепи від фракцій «Голос», «Слуга народу» та депутатських груп «За майбутнє» та «Довіра».

Проєкт пропонує на період воєнного стану всі видатки держбюджету, направлені на державне фінансове забезпечення політичних партій, у повному обсязі віддати на оборонні потреби, а саме:

на діяльність ЗСУ;

мобілізацію та мобілізаційну підготовку;

медичне забезпечення особового складу;

розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання.

Як зазначила одна з авторок законопроєкту, нардепка від «Голосу» Олександра Устінова, лише у 2024 році на фінансування партій з держбюджету виділили близько 800 мільйонів гривень.

Зокрема, на фінансування «Слуги народу» передбачено 439 мільйонів гривень, «Європейської Солідарності» — 126 мільйонів гривень, «Батьківщини» — 83 мільйони гривень. Також цього року відновлять державне фінансування партії «Голос», якій виплатять за три роки 120 мільйонів гривень.

У січні на сайті президента зареєстрували петицію з аналогічною пропозицією — спрямувати більшу частину державного фінансування політичних партій на потреби Сил оборони. Вона вже набрала 25 тисяч підписів.