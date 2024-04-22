Настоятель храму УПЦ МП на Хмельниччині отримав підозру за вихваляння путіна на літургіях

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СБУ

Настоятель храму Шепетівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату на Хмельниччині отримав підозри за розпалювання релігійної ненависті й підтримку росії у війні.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства після початку повномасштабного вторгнення росії священнослужитель у своїх проповідях під час літургії вихваляв путіна та звинувачував у війні українську владу.

Крім того, протоієрей поширював на власній сторінці в забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте» російські фейки про війну та міжконфесійні відносини в Україні.

СБУ

Так, наприклад, збройну агресію рф підозрюваний називав «громадянським конфліктом» і ображав парафіян інших релігійних громад. Таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні на користь росії — це підтвердила відповідна експертиза.

Підозрюваному загрожує до пʼяти років увʼязнення.