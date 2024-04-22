У Мілані хочуть заборонити продаж вуличної їжі після півночі. Так влада бореться з бурхливим нічним життям у місті

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Міська влада італійського Мілану хоче заборонити продаж їжі та напоїв на вулицях після півночі в популярних районах міста, де панує нічне життя. У такий спосіб адміністрація сподівається зробити місто більш тихим і спокійним для місцевих жителів уночі.

Про це повідомляє The Guardian.

Бари і ресторани також повинні будуть закривати тераси з 00:30 в будні дні та з 01:30 у вихідні. Міська влада вважає, що так на вулицях поменшає людей, що принесе спокій і тишу мешканцям. Якщо обмеження схвалять, то вони будуть чинні з наступного місяця і до початку листопада.

Міську владу розкритикували за таку пропозицію і звинуватили в тому, що та «веде війну з морозивом» у спробі боротися з нічним життям у місті.

Річ у тім, що збиратися за морозивом пізно ввечері — невід’ємна частина італійської культури, тож для багатьох перспектива заборони частування є немислимою.

«Чим займається середньостатистична італійська сім’я влітку? Вони йдуть гуляти після обіду і їдять морозиво. Це класична традиція, тож зрозуміло, що якщо ви втручаєтеся в культурну звичку, люди не будуть щасливі», — розповів генеральний секретар міланського підрозділу асоціації італійських торговців Confcommercio Марко Барбʼєрі.

Хоча Барбʼєрі співчуває жителям галасливих районів, де панує нічне життя, він каже, що заборона на вуличну їжу вночі проблему не вирішить.

«Правило, що забороняє людям купити пляшку води, зʼїсти морозиво чи піцу під час прогулянки містом, нічого не вирішить, бо люди все одно залишатимуться на вулиці. Як ви думаєте, 25-річний хлопець піде додому опівночі просто тому, що не може взяти їжу? А як бути з туристами, які хочуть поласувати морозивом після опівночі? Ця адміністрація усвідомлює, що робить?» — каже Барбʼєрі.

Міський голова Мілану Джузеппе Сала у відповідь запросив Барбʼєрі до свого офісу, щоб показати йому сотні повідомлень від місцевих, які скаржаться, що не сплять вночі через галасливих туристів і просять мера вирішити цю проблему.

«Я не можу закрити очі на це питання, це не примха, а потреба багатьох… ми не змінюємо закони всесвіту, але накладаємо дуже незначні обмеження», — каже Сала.

Очікується, що заборона пошириться на 12 районів Мілану, зокрема центральні райони Брера і Тічінезе, а також Дарсена, Арка Миру і Порта Венеція, а також жваві вулиці Корсо Комо й Корсо Гарібальді.

Правила ще точно не визначили, і Сала сказав, що готовий «говорити про морозиво».