ЄС і НАТО тиснуть на Грецію й Іспанію з вимогою передати Україні додаткові системи ППО

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ЄС і НАТО чинять «сильний тиск» на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Лідери ЄС під час саміту в Брюсселі минулого тижня особисто закликали премʼєр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати Україні частину своїх систем ППО.

За словами лідерів обох країн, їхні збройні сили мають у наявності понад десяток комплексів Patriot, а також інші системи, як-от С-300, але їм не потрібна ця техніка так, як Україні.

«Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони перебувають, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні», — зазначило одне з джерел.

За їхніми даними, на Польщу і Румунію, що також мають Patriot, чиниться менший тиск, з огляду на більш вразливе розташування — на кордоні з Україною.

Джерела зазначають, що в понеділок у Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони всіх 27 країн-членів ЄС, ймовірно, це тиск посилиться.

«Є країни, які, якщо бути відвертими, не потребують негайного придбання систем протиповітряної оборони, — зауважив один з європейських дипломатів, який брав участь у підготовці до зустрічі. — Кожній країні пропонується вирішити, чим вона може пожертвувати».