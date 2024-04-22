На Київщині мікроавтобус звалився у провалля — дві людини загинули

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Пресслужба ДСНС

На Київщині мікроавтобус впав у провалля на трасі Іванків — Радомишль, поблизу села Олива. Загинули дві людини, ще сім постраждалих у важкому стані.

Про це повідомила ДСНС.

Мікроавтобус віз людей на роботу в село Пісківка, коли сталась аварія. У салоні було девʼять пасажирів.

Поліція встановлює обставини події. Постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.