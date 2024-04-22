Сили ППО вночі знищили шість дронів. На Одещині є влучання, але без постраждалих

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 22 квітня російські окупанти атакували ударними дронами інфраструктуру Одеської області. Є влучання, але минулося без постраждалих.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Сили оборони на півдні знищили 5 із 7 дронів Shahed та один розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Також окупанти атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 — їх збити не вдалося.

Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Там пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.