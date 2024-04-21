У Британії чоловіку, засудженому за створення непристойних фото з дітьми, заборонили користуватися ШІ

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У Великій Британії чоловіку, засудженому за створення понад 1 000 непристойних зображень дітей, заборонили користуватися інструментами штучного інтелекту протягом наступних пʼяти років. Це перший відомий випадок.

Про це пише The Guardian.

Суд зобов’язав 48-річного Ентоні Довера «не використовувати, не відвідувати та не мати доступу» до інструментів штучного інтелекту без попереднього дозволу поліції. Заборона стосується ШІ, який може створювати реалістичні зображення на основі письмової команди, і вебсайтів для «оголення», що створюють відверті дипфейки.

Доверу також заборонили використовувати програмне забезпечення Stable Diffusion — за допомогою цього інструменту педофіли створюють гіперреалістичні зображення із сексуальним насильством над дітьми.

Минулого тижня британський уряд оголосив про введення нового правопорушення, що робить незаконним створення сексуальних підробок за участі людей, старших за 18 років, без їхньої згоди. За це загрожує штраф. А якщо зображення поширять, порушників можуть посадити до вʼязниці. Створення, зберігання та розповсюдження фальшивих зображень сексуального насильства над неповнолітніми вже було незаконним.

Останнім часом люди все частіше використовують технології штучного інтелекту для створення фейкових фото, зокрема з неповнолітніми.

Минулого року команда фонду Internet Watch Foundation працювала під прикриттям на форумі, присвяченому насильству над дітьми. Вони знайшли 2 562 згенерованих зображення, які були настільки реалістичними, що за законом розглядалися б як справжні

Благодійні організації наголошують, що технологічним компаніям необхідно не тільки боротися з правопорушниками, але й заборонити генераторам зображень створювати цей контент.