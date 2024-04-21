«Комета диявола» максимально наблизиться до Сонця. Її можна буде побачити в бінокль

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У неділю, 21 квітня, комета 12P/Pons-Brooks досягне перигелію — найближчої до Сонця точки у своїй орбіті. Вона стане такою яскравою, що її можна буде побачити неозброєним оком у деяких точках Землі.

Про це пише Space.

Комету 12P ще називають «Кометою диявола» або «Тисячолітнім соколом» — усе тому, що час від часу вона утворює яскраві спалахи. Спалахи підживлюються пилом, камінням і кригою, які нагріваються Сонцем і перетворюються на газ. Через це навколо комети утворюється сяйво, що нагадує роги або крила.

Фотографія комети Р12, зроблена 9 квітня 2024 року в штаті Арізона.

Комета заходить у Сонячну систему раз на 71 рік. Вона завширшки 17 км і рухається траєкторією, що приведе її на відстань 116,8 мільйона км від Сонця під час перигелію. Найбільш помітною на Землі комета 12P буде за декілька ночей до та після досягнення перигелію.

За сприятливих умов комету можна побачити навіть без спеціального обладнання. Спостерігачам на середніх і південних широтах Північної Америки треба дивитися на сузір’я Тельця відразу після заходу сонця. Комета буде трохи нижче сузір’я, а помітний вигин у формі «V» Тельця буде спрямований вниз. Комета з’явиться ліворуч від Юпітеру, що матиме вигляд яскравої блідо-жовтої кулі.

У цьому місці треба шукати округлу тонку пляму світла з блідим хвостом, який тягнеться вгору та ліворуч від яскравої центральної ділянки. Або ж можна побачити сяйво, яке оточує ядро ​​комети.

Ілюстрація нічного неба 21 квітня, на якій можна побачити комету 12P під сузірʼям Тельця.

Під час спостережень стане в пригоді невеликий телескоп або бінокль, щоб легше помітити комету. Спостерігачам у Північній півкулі пощастило трошки менше — комету важче побачити, бо вона проходитиме повз у сяйві навзахідного Сонця.

Фото комети, зроблені телескопом поблизу Риму протягом трьох місяців 2024 року.

Якщо комета випустить один зі своїх спалахів під час наближення до Сонця, вона буде світитися довше та яскравіше — це полегшить спостереження. Також її легко можна побачити 2 червня, коли вона більш наблизиться до Землі, але лише в Південній півкулі.

Після перигелію 21 квітня комета продовжить подорож Сонячною системою — очікують, що наступного разу вона повернеться на наше небо тільки у 2095 році. Не всі комети виживають при наближенні до Сонця, однак астрономи підкреслюють, що вірогідність, що комета зруйнується цього разу, дуже мала.