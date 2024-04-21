Axios: США можуть вперше накласти санкції на батальйон ЦАХАЛ — за насильство щодо палестинців на Західному березі

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США планують накласти санкції на батальйон Армії оборони Ізраїлю «Нецах Єгуда» за порушення прав людини на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє Axios із посиланням на три американські джерела.

Це може стати першим випадком, коли Штати накладуть санкції проти ізраїльського військового зʼєднання. Існує закон від 1997 року, який забороняє надавати військову допомогу і сприяти спеціальним, поліцейським або військовим підрозділам, що вчинили порушення прав людини.

Якщо обмеження введуть, батальйон не зможе отримувати американську військову допомогу та навчатися з військовими США. Як писала ProPublica, спеціальна комісія Держдепартаменту ще декілька місяців тому рекомендувала держсекретареві США Ентоні Блінкену позбавити права одержувати американську допомогу не тільки «Нецах Єгуда», а й інші військові та поліцейські підрозділи ЦАХАЛ, що діють на Західному березі.

На пресконференції в Італії 19 квітня Блінкена запитали про рекомендацію, що надала комісія. Блінкен заявив, що ухвалив рішення на основі розслідування групи і оголосить його найближчими днями.

За словами джерела Axios, рішення запровадити санкції проти «Нецах Єгуда» засновано на інцидентах, що сталися до нападу ХАМАС на Ізраїль в жовтні 2023 року. Ще один співрозмовник видання повідомив, що на декілька інших підрозділів ЦАХАЛ не накладуть санкцій, якщо вони виправляться.

Одним із приводів для розслідування комісії, за даними Axios, стала смерть 78-річного американця палестинського походження Омара Асада в січні 2022 року.

Солдати з «Нецах Єгуда» затримали його на контрольно-пропускному пункті в одному із сіл на Західному березі. Асад відмовився проходити перевірку, тож на нього надягли кайданки й залишили на холоді. За кілька годин він помер від зупинки серця. Двох ізраїльських офіцерів після цього звільнили, пише Axios.

У грудні 2022 року Ізраїль вивів підрозділ «Нецах Єгуда» із Західного берега на Голанські висоти. Ізраїльська газета Haaretz писала, що це сталося після кількох випадків насильства ізраїльських солдат над цивільними палестинцями. Відтак батальйон перебував переважно на півночі країни та брав участь у бойових діях у секторі Гази.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав очікувані санкції щодо підрозділу ЦАХАЛ «верхом абсурду і морального приниження».

«Санкції не повинні вводитися щодо Армії оборони Ізраїлю», — написав Нетаньягу. За його словами, він виступав проти введення санкцій щодо громадян Ізраїлю, зокрема у своїх бесідах із високопосадовцями в американському уряді.

Державний департамент США відмовився від коментарів.

Що відомо про батальйон «Нецах Єгуда»

97-й батальйон «Нецах Єгуда» заснували 1999 року. Він сформований з радикально налаштованих щодо палестинців ізраїльських поселенців і входить до 900 піхотної бригади «Кфір».

Мета підрозділу — створення такої атмосфери, коли єврейські чоловіки-харедім можуть служити в ізраїльській армії бойовими солдатами, суворо дотримуючись своїх релігійних переконань, в межах Галахи.