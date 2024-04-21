FT: Держсекретар США особисто відвідає Китай, щоб застерегти Пекін від підтримки росії

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Державний секретар США Ентоні Блінкен їде в Китай, щоб особисто попередити Пекін — США готові запровадити жорсткі санкції у відповідь на постачання Москві технологій подвійного призначення. Ідеться, зокрема, про чипи й двигуни, які використовують для виробництва крилатих ракет.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Візит у Шанхай і Пекін планується на 24—26 квітня. За словами співрозмовника FT, глава Держдепартаменту передасть міністру закордонних справ Китаю Ван І послання: сприяння військово-промисловому комплексу росії матиме наслідки у вигляді каральних заходів.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен раніше говорила, що під обмеження можуть потрапити китайські фінансові інституції.

На зустрічі міністрів «Великої сімки» (G7) цього тижня Блінкен сказав, що Китай робить значний внесок у підтримку російської оборонної промисловості.

Заступник держсекретаря Курт Кемпбелл пояснив, що, на думку США та їхніх союзників, Китай підриває європейську безпеку, постачаючи росії технології подвійного призначення та одночасно намагаючись розвивати тісніші економічні й політичні звʼязки з Європою.