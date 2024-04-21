Тисячі жителів Канарських островів вимагають зупинити потік туристів на архіпелаг

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На Канарських островах десятки тисяч людей протестували з вимогою змінити модель масового туризму, яка переважає на архіпелазі. Мітингувальники хочуть, щоб влада тимчасово обмежила прибуття туристів на архіпелаг, щоб приборкати бум короткострокової оренди житла та будівництва готелів, що підвищує вартість для місцевих.

Жителі також хочуть мати більше голосу в питаннях з неконтрольованою забудовою, яка завдає шкоди навколишньому середовищу. Минулого тижня кілька членів колективу Canaries Sold Out також почали «безстрокове» голодування проти будівництва двох великих елітних комплексів на півдні Тенеріфе.

За даними поліції, демонстрантів було 20 тисяч, але організатори кажуть про 50 тисяч. У Мадриді та Барселоні також відбулися демонстрації на підтримку мітингів на Канарських островах.

Туризм на Канарах

Туризм має важливе значення для економіки Канарських островів. Ця галузь дає 35% економічного виробництва та забезпечує 40% робочих місць.

У 2023 році острови відвідали близько 14 мільйонів туристів, переважно з Великої Британії, Німеччини та Нідерландів. Ще приблизно 2 мільйони людей з материкової частини Іспанії приїхали туди на відпочинок.

Влада островів стурбована впливом туризму. Очікується, що цьогоріч ухвалять законопроєкт про посилення правил короткострокової оренди у відповідь на скарги місцевих жителів.