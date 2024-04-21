Генштаб: Російські військові збільшили кількість атак на Донеччині

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Упродовж минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Російські військові активізували наступальні дії на Авдіївському (32 атаки), Бахмутському (28) і Новопавлівському (25) напрямках.

Також росіяни атакували на Купʼянському, Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

«Ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — інформує Генштаб ЗСУ.

Також у зведенні вказано, що впродовж минулої доби українська авіація завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ уразили один пункт управління, два райони зосередження особового складу, один склад боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони, один район зосередження озброєння та військової техніки противника.

Втрати росіян за добу

За минулу добу, 20 квітня, російська армія втратила ще 950 своїх військових убитими та пораненими. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили 459 530 своїх солдатів.